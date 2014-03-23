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KUTAISI WASTE WATER

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2015 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2015
Statut
Référence
Signé | 15/10/2015
20140323
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KUTAISI WASTE WATER PROJECT
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 million
EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Investments to build, rehabilitate and modernise municipal water-sector infrastructure.

Improving water supply in Kutaisi, Ureki and Zugdidi as well as wastewater collection and treatment in Kutaisi, Poti and Ureki.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project financed by the EIB loan concerns wastewater collection and treatment in Kutaisi. The project will provide significant environmental, health and social benefits by securing permanent access to safe water and sanitation services to a large number of people. The project will be subject to environmental impact assessment (EIA). Compliance with all applicable national environmental legislation as well as EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

Procurement will be in line with the EIB procurement guidelines, requiring international publication in the Official Journal of the EU for large contracts.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KUTAISI WASTE WATER
Date de publication
25 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59973941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140323
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64792479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140323
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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KUTAISI WASTE WATER PROJECT
Fiche technique
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