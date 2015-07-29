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AGRI-VIE FUND II

Signature(s)

Montant
12 415 349,88 €
Secteur(s)
Services : 2 483 069,98 €
Industrie : 4 966 139,95 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 4 966 139,95 €
Date(s) de signature
20/01/2017 : 2 483 069,98 €
20/01/2017 : 4 966 139,95 €
20/01/2017 : 4 966 139,95 €
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-VIE FUND II
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-VIE FUND II
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 20/01/2017
20140272
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRI-VIE FUND II
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is an equity participation of up to EUR 15m in Agri-Vie Fund II Limited. The fund is a specialised, closed-end food and agribusiness private equity fund with an investment focus on Sub-Saharan Africa, including South Africa for up to 25%, with a strategic focus on southern and eastern Africa and a selective presence over time in west and central Africa if justified by opportunity flow. The fund's anticipated target size is USD 175m.

The fund will mostly provide equity and quasi-equity funding to high-growth companies operating in the valued-added components of the food and agribusiness value chain (e.g. processing, distribution, marketing, services, etc.) and coupled with some vertically integrated primary agriculture exposure. At target size, the fund intends to finance approximately 10-14 companies. The food and agribusiness sector represents more than 40% of the GDP of Sub-Saharan Africa and employs more than 60% of the labour force of the region. By supporting private sector development in agribusiness, the fund is expected to deliver financial return and social benefits (including job creation, growth and economic diversification of rural areas, sustainable raw material supply, and increase of the output/export base of economies in the region).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Documents liés
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-VIE FUND II
Projets associés
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-VIE FUND II
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60790558
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140272
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-VIE FUND II
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238606108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140272
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-VIE FUND II
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-VIE FUND II
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Fiche récapitulative
AGRI-VIE FUND II
Fiche technique
AGRI-VIE FUND II
Projet apparenté
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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