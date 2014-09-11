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ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 275 000 000 €
Transports : 275 000 000 €
Date(s) de signature
25/01/2021 : 95 000 000 €
26/06/2015 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 26/06/2015
20140262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Kingdom of Spain, through the Ministry of Public Works and Transport
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 275 million
EUR 370 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installation of command control and signalling equipment, in particular deployment of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) and, as a fall-back solution, of the Spanish Railway Signalling System (ASFA, class B system) on several high-speed and conventional rail lines in Spain.

Improving safety features in several sections of both conventional and high-speed lines in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of works that in principle do not fall under the scope of Directive 2011/92/EU; the need for an environmental impact assessment (EIA) will however be assessed during appraisal. The Bank will also analyse whether the project falls within a plan or a programme requiring a strategic environmental assessment (SEA) in line with Directive 2001/42/EC. Compliance with Directives 92/43/EEC (the Habitats Directive) and 2009/147/EC (the Birds Directive) will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC, amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58472361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58481822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58474335
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58475710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58484151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58476547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60333644
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140262
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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