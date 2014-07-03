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BOCCONI NEW CAMPUS

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Éducation : 70 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOCCONI NEW CAMPUS
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BOCCONI NEW CAMPUS

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20140255
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOCCONI CAMPUS & STUDENT SUPPORT
UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new urban campus for Bocconi University. The project will also cover student scholarships and other student financial support put in place by the university.

The objectives of the proposed project are: (i) to design and construct a new campus for Bocconi University in Milan and (ii) to provide financial support to students at Bocconi University. Bocconi is a research university of international standing in business, economics, and law. Its research projects are funded by national and supranational institutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to Urban Development. The Bank’s services will verify the screening decisions taken by the Competent Authority, and will review all environmental aspects including potential impacts on nature conservation sites (ex: Natura 2000) during appraisal. The energy efficiency standards to be achieved by the new buildings will also be examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. However, the promoter is expected to be a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, implying that there are no public procurement related concerns at the outset.

Documents liés
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOCCONI NEW CAMPUS
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BOCCONI NEW CAMPUS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOCCONI NEW CAMPUS
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56473360
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140255
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOCCONI NEW CAMPUS
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134410666
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140255
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOCCONI NEW CAMPUS
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BOCCONI NEW CAMPUS
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Fiche récapitulative
BOCCONI CAMPUS & STUDENT SUPPORT
Fiche technique
BOCCONI NEW CAMPUS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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