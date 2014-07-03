BOCCONI NEW CAMPUS

Fiche récapitulative
Construction of a new urban campus for Bocconi University. The project will also cover student scholarships and other student financial support put in place by the university.
The objectives of the proposed project are: (i) to design and construct a new campus for Bocconi University in Milan and (ii) to provide financial support to students at Bocconi University. Bocconi is a research university of international standing in business, economics, and law. Its research projects are funded by national and supranational institutions.
Universities are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to Urban Development. The Bank’s services will verify the screening decisions taken by the Competent Authority, and will review all environmental aspects including potential impacts on nature conservation sites (ex: Natura 2000) during appraisal. The energy efficiency standards to be achieved by the new buildings will also be examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. However, the promoter is expected to be a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, implying that there are no public procurement related concerns at the outset.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.