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CEPS TRANSMISSION GRID

Signature(s)

Montant
180 050 414 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 180 050 414 €
Énergie : 180 050 414 €
Date(s) de signature
28/11/2014 : 180 050 414 €
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République tchèque : la BEI soutient la modernisation du réseau de transport d'électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 28/11/2014
20140245
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEPS TRANSMISSION GRID
CEPS AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project covers a 2014-2018 investment programme for the modernisation and extension of the high voltage electricity transmission network in the Czech Republic.

The programme is expected to enable the promoter to cater for growth demand in specific areas of Czech Republic, improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in the Central and Eastern Europe region and maintain the reliability and quality of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics, some programme schemes fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact assessments have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID
Date de publication
17 Sep 2014
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54601186
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140245
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPS TRANSMISSION GRID
Date de publication
5 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55885337
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140245
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
167822912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140245
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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