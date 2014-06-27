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GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2014 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 12/11/2014
20140238
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
SPP - DISTRIBUCIA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 209 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter’s on-going investment programme to upgrade the gas distribution networks in Slovakia for the period 2014-2018.

The investments envisaged by the DSO include the replacement of old pipelines of various operating pressures to increase safety, the upgrading of key above ground infrastructure and the modernisation of information technology system and metering equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that some of the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in EU Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
23/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53794716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140238
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131529584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140238
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
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Fiche récapitulative
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Fiche technique
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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