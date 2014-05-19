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GATE LNG TERMINAL EXPANSION

Signature(s)

Montant
38 250 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 38 250 000 €
Énergie : 38 250 000 €
Date(s) de signature
8/10/2014 : 38 250 000 €
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Related public register
22/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Communiqués associés
Pays-Bas: Gate terminal bénéficie d'un financement de 76 millions d’EUR pour son terminal méthanier GNL

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 08/10/2014
20140236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GATE LNG TERMINAL EXPANSION
KONINKLIJKE VOPAK NV NEDERLANDSE GASUNIE NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 109 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the extension of the Bank-financed Gate terminal, a Liquefied Natural Gas (LNG) import and export terminal in the Port of Rotterdam. The project will allow LNG break bulk by means of a dedicated and open access loading facility for small LNG tanker ships. These tanker ships can in turn efficiently facilitate onward LNG distribution and fuelling of ships that run on LNG.

The Project's objectives are to allow the bulk breaking of LNG, enabling efficient onward LNG distribution and use of LNG as clean shipping fuel.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As the project has been screened-out of the EIA Directive based on the technical characteristics of the project and the criteria defined in the Dutch Decree on Environmental Impact Assessment, a formal request has been made to the promoter to provide a written confirmation from the competent authority that the project (including the basin and quay wall construction to be carried out by the Port of Rotterdam (PoR)) does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance.

The detailed procurement procedures and their adequacy with the EIB Guide to Procurement will be determined during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Date de publication
22 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53798030
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84782123
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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