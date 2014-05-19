GATE LNG TERMINAL EXPANSION

Fiche récapitulative
The project concerns the extension of the Bank-financed Gate terminal, a Liquefied Natural Gas (LNG) import and export terminal in the Port of Rotterdam. The project will allow LNG break bulk by means of a dedicated and open access loading facility for small LNG tanker ships. These tanker ships can in turn efficiently facilitate onward LNG distribution and fuelling of ships that run on LNG.
The Project's objectives are to allow the bulk breaking of LNG, enabling efficient onward LNG distribution and use of LNG as clean shipping fuel.
As the project has been screened-out of the EIA Directive based on the technical characteristics of the project and the criteria defined in the Dutch Decree on Environmental Impact Assessment, a formal request has been made to the promoter to provide a written confirmation from the competent authority that the project (including the basin and quay wall construction to be carried out by the Port of Rotterdam (PoR)) does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance.
The detailed procurement procedures and their adequacy with the EIB Guide to Procurement will be determined during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.