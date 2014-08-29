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ROUTE 10 RAIL REHABILITATION

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kosovo* : 80 000 000 €
Transports : 80 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2022 : 38 000 000 €
8/12/2015 : 42 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
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05/02/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Communiqués associés
Kosovo : la Commission européenne et la BEI soutiennent la modernisation du réseau ferroviaire, en apportant un financement initial de 82 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 08/12/2015
20140232
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TE KOSOVES - INFRAKOS SHA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 245 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rehabilitation of 139 km of single track railway from the northern border with Serbia to the southern border with FYROM.

This is a strategic transport project, including TEN-T. Furthermore, the project will contribute to the objective of Economic and Social Cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and would therefore be subject to a screening decision to determine whether an EIA procedure is necessary. The environmental procedure applied on the project as well as its potential for negative social impacts are to be further assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Date de publication
5 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57334837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140232
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Date de publication
5 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126593662
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140232
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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