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ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kosovo* : 80 000 000 €
Transports : 80 000 000 €
Date(s) de signature
29/05/2018 : 80 000 000 €
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25/01/2017 - Résumé non technique - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Update of the Feasibility Study. ESIA and update of the Detailed Design for the construction of the road N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), section from Kijevë – Klinë to Zahaq (30KM)
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03/11/2017 - Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Land Acquisition and Resettlement Framework
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03/11/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Impact Assessment
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06/02/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Communiqués associés
La BEI intervient à l’appui de la connectivité dans les Balkans occidentaux

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 29/05/2018
20140231
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
KOSOVO*
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 168 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 30 km road section of Route 6B between Peja and Kijeve in the west of Kosovo*.

This is a strategic transport project, including Trans-European Transport Networks (TEN-T). Furthermore, the project will contribute to the objective of economic and social cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the construction of a new expressway of over 30 km in a largely rural environment (mostly agricultural, some forest). The road follows the Lumebardh River valley and provides access to the National Park Bjeshket e Nemura. If located within the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would therefore be subject to an EIA procedure. The procedures for environmental and social assessment are to be reviewed at appraisal stage.

The Bank will require the promoter, a public contracting authority, to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Update of the Feasibility Study. ESIA and update of the Detailed Design for the construction of the road N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), section from Kijevë – Klinë to Zahaq (30KM)
Date de publication
25 Jan 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73299187
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Land Acquisition and Resettlement Framework
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79462636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Impact Assessment
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79458099
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Action Plan - Kijevo-Zahaq Motorway
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79460631
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79464843
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Date de publication
16 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52380195
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Date de publication
6 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126603990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140231
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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