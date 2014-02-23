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TURK TRAKTOR RDI

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 35 000 000 €
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Related public register
03/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TRAKTOR RDI
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TRAKTOR RDI
Communiqués associés
Turquie : 35 millions d'EUR pour les activités de RDI de TÜRK TRAKTÖR

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20140223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TURK TRAKTOR RDI
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINALARI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 78 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a selection of the promoter's research, development and innovation (RDI) investments within five years, related to the design and production of tractors.

The project would strengthen the promoter's capacity to develop new technology for its future models, in particular through reduced emissions and improved performance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out within five years in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) if located in the EU, according to Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will however be verified during the project’s appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

The "Proposed EIB finance" and the "Total project cost" figures provided below represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TRAKTOR RDI
Date de publication
3 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64520635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140223
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TURK TRAKTOR RDI
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94322916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140223
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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