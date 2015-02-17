SEM ENERGIES POSIT-IF ILE DE FRANCE

Fiche récapitulative
The project will support the thermal refurbishment of residential buildings and the use of renewable energies in the region of Ile de France
The works consist mainly of improving the insulation of the buildings and windows as well as renovation of the heat generation and distribution system in the buildings, ventilation systems, and electric appliances which are part of the joint tenancy area (lights, pumps, etc.). The use of renewable energies (e.g. biomass or solar thermal collectors) may also be included in the works. Individual metering is foreseen in certain cases, for users to monitor their consumption.The works will lead to a decrease in energy consumption of the buildings. The performance level targeted is the "BBC Éffinergie Rénovation" label requirements which would correspond to a 50 - 70 % reduction of overall energy consumption of the buildings.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have very limited negative environmental impacts. Given the scale, location and nature of the sub-projects in built-up urban areas, an EIA, as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is not required.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.