ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The facility will primarily provide a lending framework for local financial institutions with experience in agricultural lending. Technical assistance is envisaged to increase the agricultural lending capacity of financial intermediaries and support farmers in efficient and sustainable farm management and development including diversification of their income base.
The overarching goal of the facility is poverty reduction, by strengthening the productivity and income base of smallholders who are the key engine of rural development. The development potential will be unlocked by (i) enhancing access to credits and (ii) promotion of sustainable agriculture and value addition. The ACP Smallholder Facility will also create valuable employment opportunities in many poor countries in Africa.
The promoter will be required to ensure compliance of their investment with the standards established in the EIB environmental and social handbook which is based on the principles of EU legislation as appropriated.
They are not affected by the public procurement procedures as foreseen in the EIB's Guide for Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.