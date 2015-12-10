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ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2017 : 5 000 000 €
12/04/2019 : 5 000 000 €
10/04/2019 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - EN - “Sustainable Landscapes Eastern Madagascar sub-project”
Related public register
09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - FR - « Paysages durables dans L'Est de Magagascar »

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 23/11/2017
20140195
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY
Multiple Intermediaries
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The facility will primarily provide a lending framework for local financial institutions with experience in agricultural lending. Technical assistance is envisaged to increase the agricultural lending capacity of financial intermediaries and support farmers in efficient and sustainable farm management and development including diversification of their income base.

The overarching goal of the facility is poverty reduction, by strengthening the productivity and income base of smallholders who are the key engine of rural development. The development potential will be unlocked by (i) enhancing access to credits and (ii) promotion of sustainable agriculture and value addition. The ACP Smallholder Facility will also create valuable employment opportunities in many poor countries in Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be required to ensure compliance of their investment with the standards established in the EIB environmental and social handbook which is based on the principles of EU legislation as appropriated.

They are not affected by the public procurement procedures as foreseen in the EIB's Guide for Procurement.

Documents liés
09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - EN - “Sustainable Landscapes Eastern Madagascar sub-project”
09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - FR - « Paysages durables dans L'Est de Magagascar »

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Système de Gestion Environnemental et Sociale - EN - “Sustainable Landscapes Eastern Madagascar sub-project”
Date de publication
9 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66717571
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
20140195
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Système de Gestion Environnemental et Sociale - FR - « Paysages durables dans L'Est de Magagascar »
Date de publication
9 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66719285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
20140195
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - EN - “Sustainable Landscapes Eastern Madagascar sub-project”
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09/09/2016 - Système de Gestion Environnemental et Sociale - FR - « Paysages durables dans L'Est de Magagascar »
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Fiche récapitulative
ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY
Fiche technique
ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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