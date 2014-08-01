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FERRER PHARMACEUTICAL RDI II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
7/05/2015 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Communiqués associés
Espagne : InnovFin : 50 millions d'EUR à Ferrer à l'appui de ses activités de RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2014
Statut
Référence
Signé | 07/05/2015
20140192
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 116 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns financing of research and development (R&D) activities in a number of well-defined therapeutic areas.

The project covers the promoter’s research activities in the fields of central nervous system affections, infections and inflammatory diseases, oncology, diagnostics, and development in cardiovascular, respiratory and other therapeutical areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the projects' due diligence.

Documents liés
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
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Communiqués associés
Espagne : InnovFin : 50 millions d'EUR à Ferrer à l'appui de ses activités de RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56474408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140192
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88774052
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140192
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Fiche technique
FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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