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TELECOM MALTA

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malte : 20 000 000 €
Télécom : 20 000 000 €
Date(s) de signature
5/04/2016 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM MALTA
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
Communiqués associés
Malte : la BEI prête 20 millions d'EUR à GO en faveur du haut débit (projets FTTH et 4G)

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 05/04/2016
20140176
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELECOM MALTA
GO PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 67 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in fixed and mobile telecommunication technologies for the period 2014-2016 in Malta.

The project concerns the promoter's investments in Malta to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services based on 3G/UMTS, 4G/LTE, Wifi and FTTH and xDSL technology. Aiming to provide state of the art quadruple play (mobile, fixed, internet and TV) services to its customers, the project also includes the strengthening of the promoter's IT systems and operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Neither the installation of mobile nor fixed telecommunication networks fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. The disturbances during civil works related to the construction of fixed telecommunication systems can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM MALTA
Date de publication
17 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56609315
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140176
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Malte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88605881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140176
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Malte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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