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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2014 : 100 000 000 €
29/01/2016 : 100 000 000 €
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10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Communiqués associés
Belgique : la BEI soutient les projets d'assainissement menés par Aquafin

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 16/12/2014
20140167
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
AQUAFIN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 412 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises schemes for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium size wastewater treatment plants, plus some upgrading of existing waste water treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region. Implementation of the sub-projects is foreseen for 2014-2016

Environmental Protection

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Flemish region has been meeting the requirements of the Urban Wastewater Directive since 2012. The operation will support the region to keep this compliance as well as to improve the quality of wastewater services provided. Aquafin has a good environmental awareness and has developed operating procedures to optimise the performance and cost-effectiveness of its systems. So far, it has demonstrated in the previous operations with the Bank that it fully complies with the EIA, Birds and Habitats Directives.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC) with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56463109
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140167
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130118368
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140167
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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