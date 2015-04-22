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WADI AL ARAB WATER SYSTEM II PROJECT

Signature(s)

Montant (.*)
63 455 449,19 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 63 455 449,19 €
Eau, assainissement : 63 455 449,19 €
Date(s) de signature
15/11/2017 : 13 750 000 €
8/11/2015 : 49 705 449,19 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 13 750 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 08/11/2015
20140150
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WADI AL ARAB WATER SYSTEM II PROJECT
Ministry of Water and Irrigation
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 70 million (EUR 64 million)
USD 112 million (EUR 102 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project is located in the northwest of Jordan and involves the abstraction and treatment of 30 million cubic metres per year of water from the King Abdullah Canal (KAC) to supply the Zabda Reservoir in the City of Irbid (80km north of Amman). Its main components include the construction of an intake facility from the KAC, a treatment plant, pumping facilities and a transmission pipeline to convey the treated water from the treatment plant to the Zabda Reservoir on the western side of the City of Irbid.

The project responds to a pressing need in the Northern Governorates, which suffer from a significant water deficit, with added pressure from the influx of Syrian refugees. By bringing new water supply to the Northern Governorates, the project also addresses the area's vulnerability to climate change. The project forms part of the national water strategy aimed at optimising water distribution across the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment (EIA) including public consultation is required under Jordanian legislation and will be carried out taking into account where possible the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The EIA will be submitted to the Bank for publication on its website. Proximity to protected areas shall also be verified during the EIA. An environmental and social management plan (ESMP) will be prepared alongside the EIA and operationalise required mitigation measures. The Bank will verify the acceptability of the operation in terms of likely environmental and/or social impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WADI AL ARAB WATER SYSTEM II PROJECT
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63826635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140150
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WADI AL ARAB WATER SYSTEM II PROJECT - Non Technical Summary
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63819000
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140150
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WADI AL ARAB WATER SYSTEM II PROJECT
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183741222
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140150
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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