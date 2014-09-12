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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 7 140 000 €
Lituanie : 12 860 000 €
Finlande : 20 000 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2014 : 7 140 000 €
5/11/2014 : 12 860 000 €
5/11/2014 : 20 000 000 €
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Related public register
18/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 05/11/2014
20140133
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
TECHNOPOLIS OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 88 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project concerns the design and construction of premises for innovative companies, start-up incubators and research organisations in existing and new technology parks in Finland, Estonia and Lithuania.

The project aims to expand the promoter's network of science parks in Finland, Estonia and Lithuania.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the construction of new buildings and may thus fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as an urban development project. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the decision of the local competent authority on whether or not an EIA is needed and the possible impact of the project on protected flora and fauna (Habitats Directive 92/43/EC and Birds Directive 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procurement procedures will be verified during appraisal.

Documents liés
18/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
Date de publication
18 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56107909
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140133
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Finlande
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
Autres liens
Fiche récapitulative
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
Fiche technique
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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