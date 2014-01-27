ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE

Le projet tombe dans le champ de l’Annexe I à la Directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EC et une EIE complète et consultations publiques ont été réalisées et approuvées dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 21/12/2011. Les impacts environnementaux négatifs du projet les plus importants sont liés aux écosystèmes terrestre et marin (destruction permanente de certains habitats et impact de la pollution sonore sur les populations de cétacées). Les mesures d’atténuation et de compensation proposées seront revues lors de l’instruction.



La conformité du projet avec la directive sur l'evaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESE) 2001/42/EC, la directive EIE 2011/92/EC, la directive Habitats 92/43/EC et la directive Oiseaux 2009/147/EC sera examinée lors de l’instruction.