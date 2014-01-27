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ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 500 000 000 €
Transports : 500 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2014 : 250 000 000 €
28/04/2015 : 250 000 000 €
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La Réunion : la BEI finance la Nouvelle Route du Littoral à hauteur de 500 M€

Fiche récapitulative

Date de publication
11 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 23/12/2014
20140127
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUTE MULTIMODALE DU LITTORAL DE LA REUNION
REGION DE LA REUNION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 millions
EUR 1660 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction d'une route express à 2x3 voies de 12 km entre Saint Denis et La Possession se composant de 2 digues (1 km et 5,7 km) et d'un viaduc de 5,3 km. Deux voies seront réservées pour les transports en commun.

Ce projet vise d'une part à sécuriser l'axe stratégique entre les deux grands bassins de vie et d'emplois que sont le Nord (capitale administrative, aéroport) et l'Ouest (port de commerce, stations touristiques balnéaires) de l'Ile, et d'autre part à prévoir le passage d'un futur transport collectif en site propre et celui des cyclistes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet tombe dans le champ de l’Annexe I à la Directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EC et une EIE complète et consultations publiques ont été réalisées et approuvées dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 21/12/2011. Les impacts environnementaux négatifs du projet les plus importants sont liés aux écosystèmes terrestre et marin (destruction permanente de certains habitats et impact de la pollution sonore sur les populations de cétacées). Les mesures d’atténuation et de compensation proposées seront revues lors de l’instruction.

La conformité du projet avec la directive sur l'evaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESE) 2001/42/EC, la directive EIE 2011/92/EC, la directive Habitats 92/43/EC et la directive Oiseaux 2009/147/EC sera examinée lors de l’instruction.

La Banque exigera du promoteur qu’il assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/seront attribués en conformité avec les législations de passation des marchés UE applicables (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [modifiant les directives 1989/665/EEC et 1992/13/EEC]), avec publication au Journal Officiel de l'UE le cas échéant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Date de publication
6 Nov 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54858418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140127
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55885511
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140127
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
232705610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140127
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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