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BERLIN FORSCHUNG

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 350 000 000 €
Services : 87 500 000 €
Éducation : 262 500 000 €
Date(s) de signature
15/12/2014 : 87 500 000 €
15/12/2014 : 262 500 000 €
Autres liens
Related public register
12/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERLIN FORSCHUNG
Related public register
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG

Fiche récapitulative

Date de publication
20 août 2014
Statut
Référence
Signé | 15/12/2014
20140124
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BERLIN FORSCHUNG
LAND BERLIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the project is to co-finance the city of Berlin's eligible investments in research performed by academic staff and scientists at universities, applied university colleges and public non-university research institutes, as well as capital expenditures by these institutions in the period 2014-2015.

The project aims at enhancing the quality and efficiency of the city's public science system and at augmenting academic research activities of the beneficiary institutions. The share of capital expenditure in the total eligible project cost is expected to be up to 25% with the remainder dedicated to research staff cost.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns current expenditure on public research to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting to materially change current R&D practices at these institutions. The project will therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
12/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERLIN FORSCHUNG
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERLIN FORSCHUNG
Date de publication
12 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56476576
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140124
Secteur(s)
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG
Date de publication
8 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72454847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140124
Secteur(s)
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERLIN FORSCHUNG
Related public register
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG
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Fiche récapitulative
BERLIN FORSCHUNG
Fiche technique
BERLIN FORSCHUNG

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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