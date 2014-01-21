DANFOSS RDI

Fiche récapitulative
The project comprises the promoter's EU-based research, development and innovation (RDI) activity in its four divisions of power solutions, cooling, drives and heating. The activities will be carried out in the period 2015-18, mainly in the promoter's research and development (R&D) centre in Denmark (55% of the project cost), partly in Germany and France and in other EU countries.
The project will help to improve the performance of the promoter's products and equipment in the field of refrigeration and air conditioning, power electronics, heating solutions, commercial compressors and district heating/cooling. It will also strengthen the innovative capacity of the promoter in the internationally competitive market segment of climate and energy. Some of the expected benefits, particularly in terms of environmental impact, are energy efficiency and CO2 reduction.
The project RDI activities do not fall under any annexes of Directive 2011/92/EU will be carried out in existing already authorised facilities that will not change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed. The project, if successful, will have positive environmental effects leading to the introduction to the market of better performing and more environmentally friendly equipment that will replace less eco-friendly devices.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.