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ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
229 066 782,86 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 229 066 782,86 €
Énergie : 229 066 782,86 €
Date(s) de signature
29/05/2015 : 229 066 782,86 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 29/05/2015
20140118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Private sector company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 946 million (EUR 224 million)
PLN 1986 million (EUR 471 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises investment schemes in the electricity distnbution network in Western Poland.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability and quality of electricity supply in a "less developed region", as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU. The programme is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing lessdeveloped regions and point (c) common interest. The financing of the programme will also contribute to the ElB's lending priority policy ("energy networks" priority) and priority policy on cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the programme schemes may fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) that requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impacts that can typically be expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise, and disturbance during construction. Environmental impact assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - HV line Worowo – Lobez
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54401246
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55554255
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE- HV line Choszczno - Recz
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54400734
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - HV line Lobez – Resko
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54403106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Choszczno II substation
Date de publication
30 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68546227
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Recz Substation
Date de publication
30 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68546228
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Kluczewo-Pyrzyce 110 kV line
Date de publication
30 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68545357
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125737179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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