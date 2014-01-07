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NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN

Signature(s)

Montant
490 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 490 000 000 €
Santé : 490 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2017 : 490 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 08/12/2017
20140107
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL - DUBLIN
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 490 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project involves the construction of the National Children Hospital and two Paediatric Outpatient and Urgent Care Centres in Dublin leading to modernisation and consolidation of the paediatric tertiary hospital care in Ireland.

The project will deliver general paediatric hospital services for the greater Dublin area and tertiary care for all Ireland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an environmental impact assessment (EIA) is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Date de publication
10 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79129907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140107
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Impact Statement
Date de publication
10 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79116071
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140107
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Decision
Date de publication
10 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79112848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140107
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Planning Documentation
Date de publication
10 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79111741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140107
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Date de publication
4 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78723727
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140107
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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