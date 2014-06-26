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EXIMBANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
6/11/2014 : 100 000 000 €
28/05/2015 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 06/11/2014
20140097
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EXIMBANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed operation with Turkish Eximbank will support long-term lending to export oriented SMEs and Midcaps. The loan will furthermore contribute to tackle the country's current account deficit.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In the Candidate and Potential Candidate Countries, the EIB pursues EU standards and requires that EU principles and standards be applied in accordance with Bank policies, unless any transition arrangements have been agreed during accession negotiations.
Consequently, the intermediary shall be required to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national and applicable EU environmental law including the relevant international environmental agreements.

The intermediary institution will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide for Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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