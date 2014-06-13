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SEALOCK IJMUIDEN

Signature(s)

Montant
162 614 852,58 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 162 614 852,58 €
Transports : 162 614 852,58 €
Date(s) de signature
15/10/2015 : 162 614 852,58 €
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Related public register
12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
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08/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEALOCK IJMUIDEN
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SEALOCK IJMUIDEN
Communiqués associés
Pays-Bas : 165 millions d'EUR pour améliorer l'accès au port d'Amsterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 15/10/2015
20140092
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SEALOCK IJMUIDEN
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 163 million
EUR 825 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project concerns the reconstruction of Port of Amsterdam's sea lock.

The project aims at accommodating the largest cargo vessels currently in operation. The lock will replace the existing Noordersluis lock constructed in 1929 and now coming to the end of its life.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/ECC and the Birds Directive 79/409/EEC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Rijkswaterstaat is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/18/EEC of 31 March 2004. Therefore, the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54249712
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140092
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEALOCK IJMUIDEN
Date de publication
8 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56869209
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140092
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SEALOCK IJMUIDEN
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175515265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140092
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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