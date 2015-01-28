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CAMPUS SACLAY-CENTRALE

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 110 000 000 €
Éducation : 110 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2016 : 25 000 000 €
10/06/2015 : 85 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
Related public register
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Projet apparenté
OPERATION CAMPUS

Fiche récapitulative

Date de publication
28 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 10/06/2015
20140084
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMPUS SACLAY-CENTRALE
CENTRALESUPELEC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 245 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne la construction de deux bâtiments dédiés à l'enseignement et à la recherche pour l'enseignement général à l'Ecole Centrale Paris.

L'objectif est de développer les infrastructures immobilières dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de recherche de CentraleSupélec.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification BBC ou BEPOS. Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Documents liés
28/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Projets associés
Projet apparenté
OPERATION CAMPUS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56671534
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140084
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Date de publication
13 Mar 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57892170
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140084
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165994278
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140084
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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OPERATION CAMPUS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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