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AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
21/11/2014 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 21/11/2014
20140075
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and upgrading of several infrastructure components at Nice Côte d'Azur Airport in France.

The Project should increase terminal capacity and improve operational efficiency at the airport of Nice Cote d'Azur.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55536396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140075
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Date de publication
24 Jul 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91831046
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140075
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement
Date de publication
25 Mar 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129165389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140075
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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