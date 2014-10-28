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WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Signature(s)

Montant
92 928 377,15 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 92 928 377,15 €
Eau, assainissement : 92 928 377,15 €
Date(s) de signature
29/07/2015 : 92 928 377,15 €
Autres liens
Related public register
16/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Related public register
28/01/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 29/07/2015
20140055
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EMAPAG EP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 93 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a wastewater treatment plant, associated pumping stations and a limited number of major sewage collectors for the southern part of the city of Guayaquil. The project also includes the installation of around 30,000 wastewater house connections and the rehabilitation of 41 km of main sewers in the La Chala area.

The project will contribute to improving water quality, restoring the landscape and protecting biodiversity, improving sanitation and health conditions, and finally to achieving 100% connection to the sewer system. Improved sanitation conditions and water bodies' quality will reduce health risks related to waterborne diseases and thus contribute to decreasing the mortality rate and enhancing living conditions. The project is also expected to strengthen the promoter's institutional capacity and enhance its service capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment (EIA) has been prepared according to international best practice, in order to evaluate the different project options. The compliance with the standards of the EU EIA Directive will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Documents liés
16/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
28/01/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Date de publication
16 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57889750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140055
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Date de publication
28 Jan 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64434118
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140055
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
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28/01/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
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Fiche récapitulative
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Fiche technique
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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