Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Le projet consiste en un programme d'investissement qui comprend la réhabilitation et l'extension des installations de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux d'assainissement situés dans les zones côtières.
L'objet général de DEPOLMED est de participer et de contribuer à la dépollution de la Méditerranée. Plus précisément, le projet visera à: - l'amélioration de l'environnement par un meilleur traitement des eaux usées, en particulier; - l'augmentation de l'efficacité opérationnelle de l'Office National d'Assainissement (ONAS); - plus généralement, l'amélioration des conditions de vie de la population.
Le programme aura comme priorité l'environnement et l'infrastructure sociale, à savoir la gestion des eaux usées dans les régions côtières à travers la mise à niveau et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux de soutien de l'ONAS, afin de fournir un service d'assainissement de haute qualité et fiable à ses clients existants. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités bénéficiaires et est également un projet prioritaire qui contribue à la dépollution de la mer Méditerranée. L'évaluation de l'impact environnemental et social est en cours de préparation dans le cadre de l'étude de faisabilité, et sera analysé lors de l'instruction.
Le promoteur sera tenu de mettre en œuvre le projet en conformité avec les règles et procédures d'acquisition de l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour les opérations en dehors de l'UE, comme le prévoit le Guide de la Banque pour la passation des marchés. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés au Journal officiel de l'UE conformément au Guide de la Banque de marchés publics.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.