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AUTOROUTE DU CENTRE

Signature(s)

Montant
166 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 166 000 000 €
Transports : 166 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2017 : 166 000 000 €
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01/09/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - AUTOROUTE DU CENTRE - Plan d'Action de Réinstallation

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 14/12/2017
20140052
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOROUTE DU CENTRE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 166 million
EUR 332 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 98.9 km long 2 x 2 motorway on a new alignment in the central part of Tunisia between the cities of Sbikha (some 30 km north of Kairouan) and Jelma.

The project benefits expected include time savings and vehicle operating cost reductions for road users on the corridor, due to enhanced road capacity. The project may also offer safety benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. One main Environmental Impact Assessment (EIA) procedure, including public consultation, has been carried out in accordance with national legislation in Tunisia. The Bank shall investigate environmental and social aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOROUTE DU CENTRE - Cadre de Politique de Réinstallation
Date de publication
17 Dec 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80573746
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140052
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79594097
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140052
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE DU CENTRE
Date de publication
30 Jan 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78600935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140052
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Résumé non technique - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport Resumé de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79555640
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140052
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - AUTOROUTE DU CENTRE - Plan d'Action de Réinstallation
Date de publication
1 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86663676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140052
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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