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PAPWORTH HOSPITAL PPP

Signature(s)

Montant
65 258 841,08 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 65 258 841,08 €
Santé : 65 258 841,08 €
Date(s) de signature
12/03/2015 : 65 258 841,08 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : Soutien européen en faveur du nouvel hôpital de Papworth

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 12/03/2015
20140050
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PAPWORTH HOSPITAL PPP
PAPWORTH HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 46 million (EUR 57 million)
GBP 165 million (EUR 203 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The reprovision of the Papworth Hospital services in a new purpose built 310 bed hospital on the Cambridge Biomedical Campus adjacent to the Addenbrooke's Hospital, the University of Cambridge School of Clinical Medicine, the Medical Research Council, the Cancer Research UK and other major research organisations. The project is entirely new build on a greenfield site with no retained estate.

The close proximity of academic departments and clinical services will facilitate research and development and education. From a regional perspective, the further development of Papworth Hospital as a cardiothoracic specialist centre together with the specialist clinical services already on the campus will assist with the wider transformation of service delivery in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the project is to improve the care of citizens receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.

The project is being carried out as a PPP (PFI) and the competitive dialogue process is being used. The process was launched in the OJEU in August 2010 and is currently at the final stage of negotiations. The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Date de publication
1 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52255931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140050
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Date de publication
8 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53587689
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140050
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Environmental Statement Volume
Date de publication
18 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51942457
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140050
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Non Technical Summary
Date de publication
18 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52223362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140050
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131798921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140050
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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