Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HONDURAS SUSTAINABLE ROADS

Signature(s)

Montant
79 415 954,41 €
Pays
Secteur(s)
Honduras : 79 415 954,41 €
Transports : 79 415 954,41 €
Date(s) de signature
11/06/2015 : 79 415 954,41 €
Autres liens
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
Related public register
17/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
Communiqués associés
Premier prêt à la République du Honduras pour la modernisation du réseau routier

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 11/06/2015
20140048
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 79 million
EUR 168 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation and upgrading of the road sections CA-11 La Entrada – El Florido and CA-4 La Entrada – Santa Rosa de Copán (in total 116 km). Both road sections form part of the Western Corridor of the primary national road network, connecting the second biggest city of the country – San Pedro Sula – to the international border crossings with Guatemala and El Salvador.

The project contributes to the EU's global objective of improving social and economic infrastructure, including road transport, in Latin American countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves rehabilitation and upgrading works on pre-existing roads, including some limited re-alignment. If the project was located within the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring screening to determine if EIA is required. A full EIA has been carried out. As part of the Bank's due diligence of the project, compliance with the relevant EU environmental and social principles, standards and practices will be verified. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
17/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
Autres liens
Communiqués associés
Premier prêt à la République du Honduras pour la modernisation du réseau routier

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
Date de publication
15 Apr 2015
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58413343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140048
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Honduras
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
Date de publication
18 Apr 2015
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58502377
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140048
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Honduras
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Date de publication
17 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59794361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140048
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Honduras
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
Date de publication
15 Apr 2015
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58423455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140048
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Honduras
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
Date de publication
18 Apr 2015
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58498170
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140048
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Honduras
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
Related public register
17/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
Autres liens
Fiche récapitulative
HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Fiche technique
HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Communiqués associés
Premier prêt à la République du Honduras pour la modernisation du réseau routier

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Premier prêt à la République du Honduras pour la modernisation du réseau routier
Autres liens
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
Related public register
17/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Related public register
15/04/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
Related public register
18/04/2015 - Résumé non technique - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes