Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
196 382 203,38 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 196 382 203,38 €
Services : 1 963 822,03 €
Eau, assainissement : 2 945 733,05 €
Déchets solides : 2 945 733,05 €
Éducation : 9 819 110,17 €
Transports : 15 710 576,28 €
Énergie : 78 552 881,35 €
Infrastructure composite : 84 444 347,45 €
Date(s) de signature
3/09/2014 : 1 963 822,03 €
3/09/2014 : 2 945 733,05 €
3/09/2014 : 2 945 733,05 €
3/09/2014 : 9 819 110,17 €
3/09/2014 : 15 710 576,28 €
3/09/2014 : 78 552 881,35 €
3/09/2014 : 84 444 347,45 €
Autres liens
Related public register
22/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Communiqués associés
Suède: Prêt de 1,8 milliard de SEK de la BEI pour financer le développement de la ville suédoise de Västerås

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 03/09/2014
20140039
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
VAESTERAAS KOMMUN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 1800 million (EUR 203 million)
SEK 6097 million (EUR 688 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of investment schemes forming part of Municipality of Västerås four year investment programme from 2014-2017.

The project is expected to comprise small to medium sized schemes in the fields of municipal infrastructure, housing, schools, sports facilities, water and waste management, health infrastructure, and will benefit the Municipality of Västerås and its citizens.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Sweden, as an EU Member State, has transposed the Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into the national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings - recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC) (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
22/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Autres liens
Communiqués associés
Suède: Prêt de 1,8 milliard de SEK de la BEI pour financer le développement de la ville suédoise de Västerås

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Date de publication
22 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53793348
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140039
Secteur(s)
Infrastructure composite
Eau, assainissement
Services
Éducation
Énergie
Déchets solides
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123814468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140039
Secteur(s)
Infrastructure composite
Eau, assainissement
Services
Éducation
Énergie
Déchets solides
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Fiche technique
VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Communiqués associés
Suède: Prêt de 1,8 milliard de SEK de la BEI pour financer le développement de la ville suédoise de Västerås

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède: Prêt de 1,8 milliard de SEK de la BEI pour financer le développement de la ville suédoise de Västerås
Autres liens
Related public register
22/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes