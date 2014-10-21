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CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Timor-Oriental : 2 000 000 €
République dominicaine : 20 000 000 €
Lignes de crédit : 35 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2018 : 1 600 000 €
8/06/2018 : 2 000 000 €
22/05/2017 : 3 000 000 €
13/12/2018 : 3 400 000 €
18/07/2016 : 5 000 000 €
22/08/2016 : 10 000 000 €
28/05/2015 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 28/05/2015
20140036
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S), BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Lending facility to provide medium to long-term funding to low-income small and micro-enterprises and households and community-based organisations through selected financial intermediaries in the Caribbean and Pacific countries.

Financing of small/medium projects carried out by micro and small enterprises, households and community-based organisations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

Other financial intermediaries to be approved at a later date. Proposed EIB finance for Adopem: EUR 10 million. Total project cost: at least EUR 80 million (facility).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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