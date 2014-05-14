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GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION

Signature(s)

Montant
127 510 360,22 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 127 510 360,22 €
Aménagement urbain : 127 510 360,22 €
Date(s) de signature
27/11/2014 : 127 510 360,22 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 27/11/2014
20140024
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Manchester City Council
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 100 million (EUR 126 million)
GBP 230 million (EUR 289 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance urban regeneration investment in Manchester, including development of urban infrastructure, puiblic buildings and service facilities, low carbon investments in heating and energy efficiency, and co-financing of financial instruments using European Structural and Investment Funds (ESIF).

The project aims at facilitating the combination of decentralised financial instruments (i.e. ESIF funded financial instruments available to Member States and regions) with EIB funding in order to increase the leverage effect and enhance the Bank's product offering. In addition, this project brings together technical assistance resources, available for project preparation and implementation, funded from either ESIF or ELENA resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Date de publication
26 Aug 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53177308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Sustainability Appraisal Report - Core Strategy
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53267784
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - NOMA Regeneration Highway Alteration
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53267786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Résumé non technique - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Environmental Statement - First Street North Manchester
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53267883
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Résumé non technique - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Manchester Town Hall Complex Transformation Prog.
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53267887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Date de publication
4 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55864515
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140024
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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