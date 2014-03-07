TELECOM ITALIA - RDI FOR BROADBAND SERVICES

Fiche récapitulative
R&D activities of Telecom Italia (TI) carried out by three different departments as well as companies of the TI group (TI Lab, TI Innovation, TI Information Technology). The R&D program covers the period 2013-2015 and will be carried out mainly in Italy.
The activities comprise basic research as well as product and software development for new fixed and mobile telecommunication services that make use of ultra-high speed broadband networks.
R&D activities on ICT do not fall under any annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore do not need a mandatory Environmental Impact assessment (EIA). The project activities will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; therefore it is unlikely that the local competent authority has required an EIA for the project. However full environmental details including environmental objectives of the R&D program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.