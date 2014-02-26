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BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 250 000 000 €
Eau, assainissement : 250 000 000 €
Date(s) de signature
23/10/2014 : 250 000 000 €
Autres liens
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17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Communiqués associés
Belgique: 250M€ de la BEI pour les grands travaux d’Hydrobru à Bruxelles

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2014
Statut
Référence
Signé | 23/10/2014
20130652
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
HYDROBRU INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 millions
EUR 500 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne l’octroi d’un prêt à Hydrobru pour soutenir la deuxième phase de son programme de rénovation des égouts, ainsi que des investissements éligibles auxiliaires concernant ses activités de distribution d'eau. Le projet couvre des investissements à réaliser dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours de la période 2015-2019.

Le projet a pour principal objectif d’aider Hydrobru à moderniser le réseau d’égouts et le réseau de distribution d’eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L’impact du programme d’investissements sera bénéfique pour l’environnement de la Région de Bruxelles (meilleure gestion des eaux pluviales, réduction des inondations). Le projet ne nécessite pas d’étude stratégique de l’environnement (« SEA ») selon la directive 2001/42/EC. Des composantes du projet pourraient tomber sous l’annexe II de la directive 2011/92/EC. La mission d’instruction vérifiera cela et permettra de déterminer si une étude d’impact sur l’environnement est requise. Le promoteur devrait soumettre les certificats délivrés par les autorités compétentes sur les effets potentiels du projet sur des sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directives Habitats).

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soit conclu suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53701499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130652
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164835092
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130652
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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