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BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 1 500 000 €
Czechia : 36 000 000 €
Autriche : 51 750 000 €
Allemagne : 60 750 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/07/2017 : 1 500 000 €
18/07/2017 : 25 500 000 €
18/07/2017 : 26 250 000 €
18/07/2017 : 36 000 000 €
18/07/2017 : 60 750 000 €
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13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 21/07/2017
20130647
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
BENTELER INTERNATIONAL AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 301 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) and technology deployment activities, under the conducting line "lightweighting", for the development of optimised lightweight and safer chassis components - made of a wide variety of metal and non-metal materials and combinations - as well as engine parts with extensive downsizing potential. The project is divided into three different parts, including different locations.

The project's selected RDI, for the development and technology deployment of optimised lightweight and safer chassis components, should enable the promoter to maintain its competitiveness as an innovative and long-term reliable automotive supplier. The project is divided into three different parts, including different locations, in both Competitiveness and in Cohesion priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments in research and development are carried out in already authorised existing facilities, and do not require an environmental impact assessment (EIA). The implementation of the project will bring indirect environmental benefits through lower CO2 emissions, in the form of lighter and safer components for automotive vehicles.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53020046
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130647
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Autriche
Allemagne
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95017753
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130647
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Autriche
Allemagne
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
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BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Fiche technique
BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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