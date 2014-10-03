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NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
155 880 452,31 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 155 880 452,31 €
Énergie : 155 880 452,31 €
Date(s) de signature
2/06/2015 : 155 880 452,31 €
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Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient le parc éolien en mer Nordergründe à l'aide d'un prêt de 156 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 02/06/2015
20130640
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND
The promoter is an independent, renewable energy company based in Germany, developing and operating wind farms in various countries in Western, Central and Eastern Europe as well as in Asia.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 156 million
EUR 393 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of a 111MW offshore wind farm in coastal waters of the North Sea in Germany.

The development of offshore wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to security of energy supply and environmental objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is located in coastal waters, adjacent to several areas ofi mportance for nature conservation, in an area that had been identified for wind farm development in the applicable spatial development plan. The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and has been screened-in by the competent authority (BSH). The authorisation process is based on a full EIA and on an Appropriate Assessment. Relevant authorities and stakeholders were consulted. The competent authority concluded that the project will have local impacts, in particular on birds and on landscape (visual impacts), but that these impacts are not deemed to be significant after appropriate mitigation measures have been put in place. The competent authority granted its permit in two steps in 2007 and 2008, respectively. The permit is conditional on the implementation of mitigation measures and compensating payments according to German law. Subsequently, the promoter objected to certain consent conditions and two NGOs objected to the permit as a whole. In 2011 a settlement was concluded between the competent authority, the promoter and the two NGOs. The settlement states that the permit remains in place but it is supplemented by further compulsory bird monitoring and nature conservation measures.

The promoter is a private company not benefiting from special or exclusive rights and not having status of contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. In line with its principles and its statute, the Bank will verify that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices are applied.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND
Date de publication
8 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53551161
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130640
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NOERDERGRUENDE OFFSHORE WIND
Date de publication
9 Oct 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54011096
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130640
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NOERDERGRUENDE OFFSHORE WIND
Date de publication
9 Oct 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54015978
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130640
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92305718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130640
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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