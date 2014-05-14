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TAMPERE CITY TUNNEL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
13/11/2015 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient la construction du tunnel de Tampere

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 13/11/2015
20130635
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAMPERE CITY TUNNEL
TAMPERE
FINNISH TRANSPORT AGENCY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the 2.3 km Rantaväylä tunnel on Highway 12 in the centre of the City of Tampere together with the necessary junctions in Santalahti and Naistenlahti on Highway 12.

The project is part of the city of Tampere’s mobility plan and a major contribution to urban sustainable transport. The expected economic benefits include time savings and reductions in vehicle operating costs due to enhanced road conditions and capacity. The project is expected to provide a safer environment and reduced congestion, shifting traffic away from the city centre. The project will rearrange and improve traffic flows in Tampere.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and was screened in and an EIA was done. The Bank will confirm whether a separate Strategic Environmental Assessment, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC, has also been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas. These aspects will be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2004/18/EC with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMPERE CITY TUNNEL - EIS for Tampere Rantavayla between Santalahti and Naistentlahti
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54768828
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130635
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAMPERE CITY TUNNEL
Date de publication
18 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56103793
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130635
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE CITY TUNNEL
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124760632
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130635
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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