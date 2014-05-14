TAMPERE CITY TUNNEL

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Fiche récapitulative
FINNISH TRANSPORT AGENCY
Construction of the 2.3 km Rantaväylä tunnel on Highway 12 in the centre of the City of Tampere together with the necessary junctions in Santalahti and Naistenlahti on Highway 12.
The project is part of the city of Tampere’s mobility plan and a major contribution to urban sustainable transport. The expected economic benefits include time savings and reductions in vehicle operating costs due to enhanced road conditions and capacity. The project is expected to provide a safer environment and reduced congestion, shifting traffic away from the city centre. The project will rearrange and improve traffic flows in Tampere.
The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and was screened in and an EIA was done. The Bank will confirm whether a separate Strategic Environmental Assessment, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC, has also been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas. These aspects will be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2004/18/EC with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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