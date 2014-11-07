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OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
160 982 206,05 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 160 982 206,05 €
Infrastructure composite : 160 982 206,05 €
Date(s) de signature
27/03/2015 : 160 982 206,05 €
Autres liens
Related public register
06/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS

Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 27/03/2015
20130631
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
Municipality of Örebro
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 1500 million (EUR 162 million)
SEK 3900 million (EUR 421 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of investment schemes forming part of the city of Örebro’s four-year investment programme from 2014 to 2017. The project is expected to comprise eight small to medium-sized schemes in the fields of education, childcare and municipal housing, municipal infrstructure as well as investments in wastewater treatment.

The municipality's long-term investment strategy for 2014-2017 aims at modernising the municipality's basic infrastructure and improving the quality of public services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation supports projects that help to mitigate climate change. Sweden, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
06/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
Date de publication
6 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57357010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130631
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
Date de publication
25 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123815583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130631
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
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25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
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Fiche récapitulative
OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS
Fiche technique
OREBRO MUNICIPAL INVESTMENTS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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