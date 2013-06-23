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ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT

Signature(s)

Montant
32 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 32 000 000 €
Énergie : 32 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2014 : 32 000 000 €
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10/04/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
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Communiqués associés
Estonie : La BEI soutient la construction d'une centrale électrique de secours

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 11/06/2014
20130623
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
ELERING AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a dual-fuel (natural gas with light fuel oil as backup fuel) reciprocating engine power plant. The plant is situated in the south-western outskirts of Tallinn, adjacent to an existing large 330 kV switching station into which it feeds the electricity.

The project is securing the supply of electricity in cases of high voltage network, large power plant or import connection disturbances, provide network services like spinning reserve and reactive power in efficient way, and is as well capable to autonomously start the electricity system of the country (“black start”) after any major incident.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The plant falls under Annex 1 of EIA Directive 2011/92/EU and has been subject to an EIA process. Main environmental impacts of gas fired power plants are typically NOx and CO2 emissions into the air. Modern gas/dual fuel engines are capable to be operated under applicable emission limits.

The Bank will require Elering to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement notice of the main engine delivery was published in the Official Journal of the European Union on 6th of October 2010.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Date de publication
10 Apr 2014
Langue
estonien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52419113
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130623
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Date de publication
26 Apr 2014
Langue
estonien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52605763
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130623
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53082864
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130623
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69306003
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130623
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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