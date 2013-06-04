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WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 11 000 000 €
France : 17 600 000 €
Danemark : 81 400 000 €
Industrie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
29/05/2015 : 11 000 000 €
29/05/2015 : 17 600 000 €
29/05/2015 : 81 400 000 €
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Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient la recherche dans les appareils auditifs de nouvelle génération par un prêt à William Demant

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 29/05/2015
20130604
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of William Demant A/S's research, development and innovation (RDI) into hearing equipment.

The project comprises a selection of its planned expenditures in RDI for the development of the next generation of wireless acoustic hearing devices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank’s services during the project due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the directives on procurement.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60233979
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130604
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Danemark
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125144253
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130604
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Danemark
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Fiche technique
WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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