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GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 75 000 000 €
Industrie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Communiqués associés
Danemark : la BEI soutient les activités d'innovation de GN Store Nord dans le domaine des aides auditives

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20130603
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
GN STORE NORD A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 158 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing GN Store Nord's research, development and innovation in the area of acoustic hearing devices

The project relates to the promoter's ongoing expenditure in research, development and innovation (RDI) for the development of the next generation of acoustic hearing devices and fitting software and diagnostics equipment. The project, which is expected to lead to numerous patent applications, will be carried out in the promoter's research and development (R&D) centre in Denmark.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. Specialised equipment and services are being procured following international inquiries among the most qualified contractors and suppliers. These procedures are in the best interests of the project and acceptable for the Bank.

Documents liés
29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Date de publication
29 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64443975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130603
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125141572
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130603
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Fiche technique
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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