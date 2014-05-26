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IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS

Signature(s)

Montant
325 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 325 000 000 €
Énergie : 325 000 000 €
Date(s) de signature
25/06/2015 : 325 000 000 €
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Related public register
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
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21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Communiqués associés
Espagne : la BEI appuie le programme d'investissement d'Iberdrola

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 25/06/2015
20130583
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 325 million
EUR 681 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments under the promoter's 2014-2015 business plan to reinforce, modernise and smarten electricity distribution networks throughout Spain.

The project aims at connecting new system users, installing smart meters and improving the quality and the reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics, some project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required. However, none of the schemes is expected to require a full EIA. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal impact or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Documents liés
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
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Communiqués associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Date de publication
16 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54960598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130583
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69279418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130583
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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