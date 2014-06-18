BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)

Strategic Environmental Assessments are required by EU regulations for all Operational Programmes co-financed with EU funds, in compliance with the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC. The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as a Structural Programme Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoters to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. All schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.