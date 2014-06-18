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BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 500 000 000 €
Infrastructure composite : 30 000 000 €
Déchets solides : 34 000 000 €
Eau, assainissement : 136 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2014 : 30 000 000 €
27/11/2014 : 34 000 000 €
27/11/2014 : 136 000 000 €
27/11/2014 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 27/11/2014
20130545
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
The borrower will be the Republic of Bulgaria acting through the Ministry of Finance. The promoters of the investment schemes to be co-financed under the project would be the relevant local implementing agencies (e.g. the national railways infrastructure company (NRIC), the roads infrastructure agency (RIA), the national company for strategic infrastructure projects (NC SIP)) and other public sector entities (e.g. local governments or regional water operating companies).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 6224 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Structural Programme Loan (SPL) for the co-financing of EU Funds supporting investment schemes in Bulgaria during the programming period 2014-2020

The operation will support priority investments of Bulgaria mainly in the sectors of transport infrastructure, waste and water management and environmental protection therefore backing the country's convergence efforts towards complaince with the EU acquis in these sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Strategic Environmental Assessments are required by EU regulations for all Operational Programmes co-financed with EU funds, in compliance with the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC. The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as a Structural Programme Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoters to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. All schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
Date de publication
14 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124805754
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130545
Secteur(s)
Déchets solides
Eau, assainissement
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Date de publication
25 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137889018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130545
Secteur(s)
Déchets solides
Eau, assainissement
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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