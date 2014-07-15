SARTORIUS R&D

Fiche récapitulative
The promoter is a laboratory and process technology company, covering the segments of Bioprocess Solutions, Lab Products & Services and Industrial Technologies. The project which mainly consists of RDI expenditures related to the development of new products will also include vocational training expenditures. The activities included in the project will be located at the promoter's existing facilities in Germany with some R&D activities taking place in other European countries.
The project concerns the research and development (R&D) activities covering the two main businesses of the promoter; the Bioprocess Solutions R&D will primarily target the development of new “single-use” products and flexible manufacturing solutions for the biopharmaceutical industry while the Lab Products and Services R&D will aim at the development of new laboratory products that will be “easy to use” with a special focus on ergonomics.
The type of R&D activities included in the project is not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, an EIA is therefore not required. However, full environmental details will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.