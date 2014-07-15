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SARTORIUS R&D

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 3 870 000 €
France : 9 360 000 €
Allemagne : 76 770 000 €
Industrie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
16/04/2015 : 3 870 000 €
16/04/2015 : 9 360 000 €
16/04/2015 : 76 770 000 €
Autres liens
Related public register
11/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SARTORIUS R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 16/04/2015
20130544
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SARTORIUS R&D
SARTORIUS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 207 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promoter is a laboratory and process technology company, covering the segments of Bioprocess Solutions, Lab Products & Services and Industrial Technologies. The project which mainly consists of RDI expenditures related to the development of new products will also include vocational training expenditures. The activities included in the project will be located at the promoter's existing facilities in Germany with some R&D activities taking place in other European countries.

The project concerns the research and development (R&D) activities covering the two main businesses of the promoter; the Bioprocess Solutions R&D will primarily target the development of new “single-use” products and flexible manufacturing solutions for the biopharmaceutical industry while the Lab Products and Services R&D will aim at the development of new laboratory products that will be “easy to use” with a special focus on ergonomics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The type of R&D activities included in the project is not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, an EIA is therefore not required. However, full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
11/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SARTORIUS R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D
Date de publication
11 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55999257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130544
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SARTORIUS R&D
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86580783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130544
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SARTORIUS R&D
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SARTORIUS R&D
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Fiche récapitulative
SARTORIUS R&D
Fiche technique
SARTORIUS R&D

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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