Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UNIVERSITY OF BATH

Signature(s)

Montant
74 413 279,91 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 74 413 279,91 €
Éducation : 74 413 279,91 €
Date(s) de signature
12/08/2013 : 74 413 279,91 €
Autres liens
Related public register
19/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF BATH
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 12/08/2013
20130538
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY OF BATH
UNIVERSITY OF BATH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 65 million (EUR 78 million)
GBP 130 million (EUR 155 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme loan for funding a range of capital expenditure investments in British research-intensive higher education institutions.

The objective is to expand, update and improve the quality of the teaching and research facilities of the university. Refurbishment and restructuring of academic and administrative space aim to improve spaces and facilities within faculties, to cater for growth in student and staff numbers and to enhance the overall student experience. The project will also improve the energy efficiency of the premises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the directive on environmental impact assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project as well as any potential impact on nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
19/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF BATH
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Projets associés
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF BATH
Date de publication
19 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52113866
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130538
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86704702
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130538
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF BATH
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Autres liens
Fiche récapitulative
UNIVERSITY OF BATH
Fiche technique
UNIVERSITY OF BATH
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes