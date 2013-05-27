CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)
Fiche récapitulative
Le projet BEI s'articule autour des trois composantes ci-dessous :
- Distribution: renforcement et extension du réseau moyenne tension desservant les villes de Bouaké, San Pedro et Abidjan. Cette composante facilitera l’accès et améliorera la fiabilité de l'approvisionnement des populations dans les localités concernées.
- Dispatching: construction d'un nouveau centre de dispatching à Yamoussoukro pour remplacer l'installation existante obsolète. Cela permettra non seulement une meilleure surveillance et un meilleur contrôle du réseau électrique et des infrastructures de production mais aussi une réduction significative des périodes de coupure d'électricité et de restauration de l’approvisionnement.
- Efficacité énergétique – Eclairage public: il s’agit du remplacement d’unités d'éclairage public par des unités plus efficientes, dans plusieurs villes du pays.
Le projet va non seulement faciliter le raccordement au réseau de nouveaux clients mais aussi améliorer et sécuriser la fourniture d'électricité à la population ivoirienne, à travers la mise en place d'infrastructures énergétiques de base qui sont un prérequis pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Le projet contribuera ainsi à l'atteinte des objectifs de l'initiative Energie Durable Pour Tous.
La construction du nouveau centre de dispatching, autre composante du projet, permettra un meilleur contrôle et une meilleure gestion des flux d'électricité, d'où une plus grande fiabilité du système dans son ensemble.
Avec la mise en œuvre de ce projet, la Cote d'Ivoire pourra par ailleurs se doter d'infrastructures d'éclairage public plus efficientes, améliorant ainsi son taux d'accès à une énergie durable.
En raison de la nature des composantes du projet, les impacts environnementaux et sociaux ne devraient pas être significatifs. Les aspects environnementaux et sociaux du projet ont été évalués durant l'instruction.
La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.
Cette opération entre dans le cadre du Projet ENERGOS, mis en œuvre conjointement par la Commission de l'Union Européenne et la Banque Européenne d'investissement et conçu en collaboration avec les autorités ivoiriennes et différents acteurs du secteur de l'énergie. En accord avec la stratégie nationale actuelle de développement du secteur, le projet contribuera notamment à améliorer l'accès des populations à l'électricité et à doter la Cote d'Ivoire d'infrastructures de gestion des flux d'électricité prenant en compte les besoins nationaux mais aussi ceux de la sous-région ouest africaine.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.