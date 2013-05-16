GAZIANTEP HEALTH CAMPUS

Fiche récapitulative
The design, construction, financing, facility management and provision of support services of a part of an integrated healthcare campus in Gaziantep, under a public-private partnership (PPP) with the Turkish Ministry of Health. Medical services will be exclusively provided by the Ministry of Health.
The new Gaziantep Integrated Health Campus is expected to allow for cost synergies, reduced patient hospitalisation and energy efficiencies. It will at the same time support the Ministry of Health's policy to improve the capacity, quality and distribution of healthcare institutions and ensure their financial sustainability.
The project covers the construction of a large-scale hospital on a greenfield site close to an urbanised area. If the project were located within the EU, it would be covered by Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA) with respect to urban development. To ensure that the project meets the environmental and social principles and standards of the EIB and participating IFIs, the financiers requested an environmental and social impact assessment study (ESIA). The EIB will verify during appraisal the outcome of the ESIA to ensure that the project meets the environmental and social principles and standards of the Bank.
The project has been tendered pursuant to Additional Article 7 of Law No 3359, the former BLT Regulation published in the official Gazette dated 22 July 2006 and numbered 26236 and the Tender Specifications. During appraisal, the EIB will undertake an ex-post review of the procurement procedures and evaluation criteria to ensure their compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.