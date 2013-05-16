Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GAZIANTEP HEALTH CAMPUS

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 120 000 000 €
Santé : 120 000 000 €
Date(s) de signature
30/12/2016 : 120 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Related public register
11/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - ESDS for Phase 2
Related public register
29/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - Link to Promoter's website for ESMP & NTS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 30/12/2016
20130516
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
REPUBLIC OF TURKEY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The design, construction, financing, facility management and provision of support services of a part of an integrated healthcare campus in Gaziantep, under a public-private partnership (PPP) with the Turkish Ministry of Health. Medical services will be exclusively provided by the Ministry of Health.

The new Gaziantep Integrated Health Campus is expected to allow for cost synergies, reduced patient hospitalisation and energy efficiencies. It will at the same time support the Ministry of Health's policy to improve the capacity, quality and distribution of healthcare institutions and ensure their financial sustainability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project covers the construction of a large-scale hospital on a greenfield site close to an urbanised area. If the project were located within the EU, it would be covered by Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA) with respect to urban development. To ensure that the project meets the environmental and social principles and standards of the EIB and participating IFIs, the financiers requested an environmental and social impact assessment study (ESIA). The EIB will verify during appraisal the outcome of the ESIA to ensure that the project meets the environmental and social principles and standards of the Bank.

The project has been tendered pursuant to Additional Article 7 of Law No 3359, the former BLT Regulation published in the official Gazette dated 22 July 2006 and numbered 26236 and the Tender Specifications. During appraisal, the EIB will undertake an ex-post review of the procurement procedures and evaluation criteria to ensure their compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
11/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - ESDS for Phase 2
29/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - Link to Promoter's website for ESMP & NTS
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61145657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130516
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - ESDS for Phase 2
Date de publication
11 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69703030
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130516
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - Link to Promoter's website for ESMP & NTS
Date de publication
29 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69757609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130516
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238288390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130516
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Related public register
11/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - ESDS for Phase 2
Related public register
29/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS - Link to Promoter's website for ESMP & NTS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Autres liens
Fiche récapitulative
GAZIANTEP HEALTH CAMPUS
Fiche technique
GAZIANTEP HEALTH CAMPUS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes