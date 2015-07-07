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IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
42 390 843,58 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 42 390 843,58 €
Services : 42 390 843,58 €
Date(s) de signature
7/07/2015 : 42 390 843,58 €
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Related public register
17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 07/07/2015
20130491
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
IP GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 39 million (GBP 30 million)
EUR 130 million (GBP 101 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in research and development (R&D) into innovative start-up companies and SMEs. The borrower holds and manages a portfolio of high-tech innovative spin-out companies and small and medium-sized enterprises (SMEs) in five different sectors (energy & renewables; medical equipment & supplies; pharma & biotech; IT & communications; chemicals & materials) in the United Kingdom.

The project supports the growth phase of innovative technology SMEs by ensuring their ability to fund their development programme. It covers activities ranging from pre-seed and seed financing and proof of concept studies to the financing of pilot production or clinical trials. The larger investments, targeted at the more mature portfolio companies, are made on a milestone/tranche basis that matches the companies’ needs for cash with the agreed milestone. The companies included in the project represent a mix of companies in different sectors such as life sciences (pharmaceutical, biotechnology and medical equipment), mechanical engineering and ICT.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An environmental impact assessment (EIA) by a competent authority according to Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

Commentaires

InnovFin is an innovative credit-risk-sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
Date de publication
17 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60398929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130491
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88770076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130491
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
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Fiche récapitulative
IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS
Fiche technique
IP GROUP INNOVATION INVESTMENTS

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